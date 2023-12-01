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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسام راضي: إقبال المصريين في إيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية جيد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، تفاصيل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في إيطاليا، في أول أيامه. 

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وأضاف بسام راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن هناك استعدادات مكثفة من وزارتي الخارجية والهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات منذ أكثر من شهرين للانتخابات الرئاسية واستقبال بدء التصويب فيها.

وأوضح السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، أن إقبال المصريين في إيطاليا للتصويت في الانتخابات الرئاسية جيد، مؤكدا: وفرنا أتوبيسات لنقل المصريين في إيطاليا إلى لجان الاقتراع؛ للتصويت بالانتخابات الرئاسية. 

بسام راضي الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين في ايطاليا السفير بسام راضي الوطنية للانتخابات برنامج ٩٠ دقيقة سفير مصر بتونس

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