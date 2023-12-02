كواليس إصابة حسام عبدالمجيد وطريقة محيرة في لعب الزمالك..تصريحات بركات تشعل السوشيال

كشف النجم محمد بركات كواليس إصابة حسام عبدالمجيد في مران المنتخب الأولمبي.

وذكر الإعلامي محمد بركات، كواليس إصابة حسام عبدالمجيد، مدافع فريق الزمالك، خلال مران المنتخب الأولمبي

حيث قال في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " حسام عبد المجيد تدخل مع أحد زملاءه خلال مران المنتخب الأولمبي في كرة مشتركة أصيب خلالها بكسر في الأنف".



وأتم: "محمد أسامة طبيب الزمالك تواصل مع نظيره في المنتخب الأولمبي من أجل الاطمئنان على تطورات إصابة اللاعب وعاد مرة أخرى إلى تدريبات الفريق مرتديا قناع لحماية أنفه".

وتابع بركات: حتى الآن لم أستطع تحديد طريقة لعب الزمالك خلال فترة أوسوريو



وأكد الإعلامي محمد بركات، بأنه لا يستطيع حتى الآن تحديد طريقة لعب الزمالك خلال فترة تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.



وقال بركات " اللاعبون يحبون معتمد جمال والزمالك سيعود لمساره الصحيح تحت قيادته".



وتابع: "أنا مقتنع بأن خوان أوسوريو مدرب كبير، ولكن حتى الآن لم أستطع تحديد طريقة لعب الزمالك خلال فترة تواجد المدير الفني الكولومبي".



واختتم: "أوسوريو كان يجري تغييرات غير مفهومة، ويلعب ببعض اللاعبين في غير مراكزهم، لذلك فهم كانوا معذورين".