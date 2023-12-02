أوبو تخفض سعر هاتفها الأسطورى Reno 10 Pro 5G

أطلقت شركة أوبو Oppo، سلسلة هواتف Reno 10 الذكية في الهند في شهر يوليو الماضي، تتكون المجموعة من Reno 10 وReno 10 Pro وReno 10 Pro+ 5G.

وبعد أشهر قليلة فقط من ظهورها لأول مرة، أعلنت العلامة التجارية الصينية أوبو، عن تخفيض دائم في أسعار أحد هواتف سلسلة Reno 10 في الهند، ويأتي خفض الأسعار تزامنا مع إطلاق تشكيلة Reno 11 مؤخرا في الصين.

أوبو تخفض سعر هاتف Reno 10 Pro 5G

تم إطلاق هاتف أوبو Reno 10 Pro 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام واحدة بسعة 12 جيجابايت + ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، للبيع في الهند مقابل سعر حوالى 39999 روبية (أي ما يعادل 14.904 جنيها مصريا).

وفي الوقت الحالي، قامت أوبو بتخفيض سعر هاتفها الأسطور “رينو 10 برو” بشكل دائم بمقدار 2000 روبية، وهذا يجعل الجهاز متاحا للبيع في الهند مقابل سعر 37999 روبية (أي ما يعادل 14.158 جنيها مصريا).

Reno 10 Pro 5G

مواصفات هاتف أوبو Reno 10 Pro 5G

أما بالنسبة للمواصفات الأساسية، فيحتوي هاتف أوبو Reno 10 Pro 5G على شاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.74 بوصة، بدقة FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وماسح ضوئي مدمج أسفلها لبصمات الأصابع.

ويتميز هاتف أوبو Reno 10 Pro 5G، بوحدة كاميرا بيضاوية الشكل، تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مزود بتقنية OIS وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل ووحدة زاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

Reno 10 Pro 5G

وداخليًا، تم تجهيز هاتف Reno 10 Pro 5G بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 778G، والذي يأتي مقترنا بما يصل لـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلي.

ويحتوي الهاتف الذكي على وحدة بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 80 وات، ويأتي مزودًا بواجهة المستخدم ColorOS 13.1 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق.