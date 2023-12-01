موبايل أوبو الأكثر مبيعا.. سعر ومواصفات Reno 8 Pro في مصر

أصبح هاتف أوبو الأسطوري Oppo Reno 8 Pro، متاح للبيع في العديد من أسواق العالم من بينها السوق المصري، فهو يتميز بإعدادات كاميرا قوية تقدم أداء جيدا لا مثيل له، ويتم تشغيله بواسطة معالج يقدم أداء قوي في فئته السعرية يتناسب مع المهام اليومية الشاقة أو الألعاب الثقيلة، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الهاتف، سنوضح لك خلال السطور التالية سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno 8 Pro في مصر.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno 8 Pro في مصر

يعد هاتف أوبو Reno 8 Pro من أفضل إصدارات الشركة متوسطة الفئة التي تقدمها ضمن تشكيلة "رينو" الشهيرة، والتي تتميز بتصميم أنيق مع مواصفات عالية.

ويأتي هاتف أوبو Reno 8 Pro، مزودا بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة للمحتوى.

ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل، ويستخدم الهاتف مع معالج قوي من نوع Dimensity 8100 Max مع بطارية متوسطة بقوة 4500 مللي وشحن سريع بقدرة 80 وات.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno 8 Pro في مصر

مواصفات هاتف أوبو Reno 8 Pro

- يتميز هاتف أوبو Reno 8 Pro، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز ودعم تقنية HDR10 +، تدعم أكثر من مليار لون مع سطوع يصل الي 950 شمعة، كما توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

- يعمل هاتف أوبو Reno 8 Pro، بمعالج ميدياتيك من نوع Dimensity 8100 Max المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، مع معالج رسومي من نوع Mali-G610 MC6 .

- جاء هاتف أوبو Reno 8 Pro، مع كاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno 8 Pro في مصر

- يحتوي هاتف أوبو Reno 8 Pro، على كاميرا إمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

- يحزم هاتف أوبو Reno 8 Pro، بطارية بقوة 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في حوالي 35 دقيقة فقط.

- يحتوي هاتف أوبو Reno 8 Pro، على مكبرات صوت مزدوجة ومحرك خطي X-axis للحصول على ردود فعل لمسية.

- يقترن هاتف أوبو Reno 8 Pro، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

سعر هاتف أوبو Reno 8 Pro

- يتوفر هاتف أوبو Reno 8 Pro، للبيع في السوق المصري مقابل سعر يبدأ من 18.000 جنيه مصري للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

