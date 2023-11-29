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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل في تاريخ Oppo Reno.. سعر ومواصفات أوبو رينو 11 برو

أوبو Reno 11 Pro
أوبو Reno 11 Pro

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن أحدث إصداراتها من سلسلة الفئة المتوسطة "رينو"، حيث زودت تشكيلة Reno 11 بإمكانات رائدة مشابه لتلك التي تقدمها في هواتف Find X6، بما في ذلك الشاشة ثلاثية الأبعاد وعدسة بورتريه على مستوى SLR بدقة 32 ميجابكسل.

يأتي هاتف أوبو Reno 11 Pro، مزودا بأفضل تقنيات الشاشة، فهو يتميز بنفس شاشة الضوء والظل الديناميكية الموجودة بهاتف Find X6، كما تتمتع شاشة الهاتف بتقنية عرض مصفوفة الفوتون وتقنية Pro XDR، ويمكن القول إنها أفضل شاشة في تاريخ سلسلة Reno.

 

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ويتميز هاتف Reno 11 Pro، بعدسة بورتريه على مستوى SLR بدقة 32 ميجابكسل، يبلغ الطول البؤري المكافئ لهذه العدسة 47 ملم، وهو أحد أكثر الأبعاد البؤرية الكلاسيكية للصورة في الكاميرات الاحترافية، وتتميز بزاوية عرض خالية من التشويه قريبة من زاوية العين البشرية وهي مناسبة جدا لالتقاط صور لكامل الجسم ونصف الجسم والصور القريبة.

مواصفات أوبو Reno 11 Pro

يتميز هاتف Reno 11 Pro، بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد 3D hyperboloid، من نوع OLED، بقياس 6.74 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1240 × 2772 بكسل، وذروة  سطوع تصل إلى 1600 نقطة في البوصة، وتردد عالي 2160 هرتز، مع نظام تعتيم الضوء PWM، لحماية العين في البيئات المظلمة.

أوبو Reno 11 Pro

وزودت أوبو هاتف Reno 11 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية في جزيرة بيضاوية الشكل، تضم مستشعرا رئيسيا من نوع Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل يدعم التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوبا بوحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي من نوع Sony IMX709، بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية فائقة الحساسية مزودة بمستشعر سوني من نوع Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل والتي تدعم مجموعة بكسلات RGBW، والتي يمكنها زيادة كمية الضوء.

أوبو Reno 11 Pro

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Reno 11 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Plus Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x، بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف أوبو Oppo Reno 11 Pro، بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم معيار الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 80 وات، ويعمل الهاتف بواجهة أوبو الأحدث ColorOS 14 المستندة على نظام التشغيل Android 14.

أوبو Reno 11 Pro

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف أوبو Reno 11 Pro، مكبرات صوت استريو مزدوجة ومحرك اهتزاز خطي على المحور السيني ومستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة، مع خيارات اتصال متعددة، تشمل شريحة SIM مزدوجة، واتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وشبكاتWiFi 6، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.4، وGNSS، ونظام الدفع الرقمى NFC، ومنفذ شحن USB Type-C.

سعر أوبو رينو 11 برو

ويباع هاتف أوبو Reno 11 Pro، في الصين، بسعر يبدأ من 495 دولار (أي ما يعادل 15.308 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 12 + 256 جيجابايت.

أوبو Reno 11 Pro
أوبو OPPO Reno 11 Pro مواصفات أوبو Reno 11 Pro سعر اوبو رينو 11 برو أوبو Reno 11 Pro

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