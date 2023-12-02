توعدت بالتصعيد في لبنان.. إسرائيل: حماس رفضت الإفراج عن المزيد من الأسرى

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلون ليفي، إن جيش الكيان الصهيوني على أهبة الاستعداد في الجنوب والشمال، مؤكدًا أن حزب الله يعرض لبنان لخطر غير مسبوق.

وأضاف ليفي في كلمة له اليوم السبت، أن قطاع غزة لن تشكل تهديدًا على إسرائيل بعد انتهاء الحرب والقضاء على حماس، زاعمًا أن المقاومة الفلسطينية رفضت الإفراج عن مزيد من المختطفين ولذلك استكملت تل أبيب الحرب.

ولفت إلى أن الاحتلال يسيطر على أجزاء كبيرة من شمال قطاع غزة، متوعدًا بالرد بحزم على كل تصعيد على الجبهة اللبنانية.

وتابع أن المرحلة القادمة من الحرب هي استمرار القتال في جميع أنحاء قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ صباح أمس إلى 200 شهيد والجرحى إلى 589.