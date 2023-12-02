أردوغان: لا يمكن استبعاد حماس من الحلول المحتملة للحرب في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن فرصة السلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ضاعت الآن بعد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بسبب النهج الإسرائيلي "المتشدد".

وقال الرئيس التركي: “لم نفقد الأمل في سلام دائم بالصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولا يمكن استبعاد حماس من الحلول المحتملة للحرب في غزة”، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وأشار أردوغان، إلى أن مجموعة اتصال من الدول الإسلامية مستعدة لوضع خارطة الطريق لإنهاء الصراع في غزة بعد محادثات مع القوى الغربية.

وأكد أنه ما زال عند رأيه، بأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ليست تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون.

وأضاف الرئيس التركي أنه ينتظر من محكمة العدل الدولية أن ينال العقاب اللازم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو غزة وفي مقدمتهم نتنياهو.

وأوضح أردوغان، أن حكام إسرائيل طالما روجوا لأنفسهم كـ "ضحايا إبادة جماعية"، إلا أنهم تحولوا إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم.

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على غزة، قال الرئيس أردوغان: "ما نراه عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا".

ونوه إلى أن مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط.