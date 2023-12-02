كامالا هاريس: أمريكا نفذت أكبر استثمار في التاريخ لمواجهة التغيرات المناخية

أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة نفذت أكبر استثمار في تاريخ البلاد لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت هاريس خلال كلمتها في مؤتمر المناخ "COP28" المنعقد بالعاصمة الإماراتية دبي، أن التغيرات المناخية تؤثر على مليارات الأشخاص حول العالم على مدى العقود المقبلة.

ولفتت إلى أن التقدم المتواصل بشأن قضية تغير المناخ يحتاج مزيدًا من النضال ولن يكون بدون قتال.

وتعهدت نائبة الرئيس الأمريكي بتقديم 3 مليارات دولار أخرى لصندوق المناخ الأخضر.

وقالت هاريس إنه يجب تسريع العمل وزيادة الاستثمارات والقيادة بشجاعة وقناعة.

ويعد صندوق المناخ الأخضر، الذي تبلغ تعهداته أكثر من 20 مليار دولار، أكبر صندوق دولي مخصص لدعم العمل المناخي في البلدان النامية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، يعد التعهد الأمريكي الجديد، إضافة إلى ملياري دولار أخرى قدمتها الولايات المتحدة في السابق.