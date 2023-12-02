بقوة 810 أحصنة.. ترقيات مميزة للسيارة لامبورجيني أوروس.. صور

استطاعت سيارات شركة لامبورجيني الايطالية، أن تحقق شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى تصميماها الخارجي الخاطف للانظار، والذي يتمتع بالطابع الرياضي مع الاطلالة الشرسة، إلى جانب قدراتها القوية في التسارع والانطلاق.

ويبدو أن شركة ABT المتخصصة في مجال تعديل السيارات، اردات أن تضع لمساتها الساحرة للنسخة أوروس الشهيرة، والوحيدة التي تقدمها لامبورجيني ضمن طرازات الـ SUV، الرياضية المتعددة الاستخدام، لتظهر في ثوب جديد وبقدرات اكثر قوة.

لامبورجيني أوروس المعدلة من ABT

تعديلات قوية من ABT للنسخة لامبورجيني أوروس

حصلت السيارة لامبورجيني أوروس المعدلة من ABT على عدد من الترقيات الخارجية، حيث دعمت بجنوط 23 بوصة ذات تصميم هندسي مميز باطلالة سوداء لامعة، مع علب مكابح باللون الاحمر، بالاضافة إلى ترقيات تتعلق بالصادم الأمامي، والذي ظهر بالعديد من الفتحات الهوائية، وعتبات جانبية رياضية، إلى جانب عدة لمسات مصنوعة من الياف الكربون.

لامبورجيني أوروس المعدلة من ABT

وتأتي السيارة لامبورجيني أوروس المعدلة من ABT بعدد محدود، مع مقصورة داخلية تضم الكثير من الزخارف، واللمسات العصرية ايضا، بالاضافة إلى سائل الترفيه والتحكم القياسية الغنية عن التعريف، والتي تضم شاشة عرض ومكيف هواء اوتوماتيكي، وزر تشغيل وايقاف السيارة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاحن لاسلكلي، مع مقاعد كهربائية التحكم، إلى جانب وسائل الحماية والمكابح عالية الاداء.

لامبورجيني أوروس المعدلة من ABT

التعديلات الفنية للسيارة لامبورجيني أوروس من ABT

تضم السيارة لامبورجيني أوروس قدرات قياسية تتضمن محرك ثماني الاسطوانات طراز V، مع قوة اجمالية قدرها 490 كيلووات اي ما يعادل 666 حصانا، وبعد تعديلات ABT ارتفعت هذه القوة من 596 كيلووات، اي إلى 810 حصانا.