عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمى السنوى الثانى لمعاملها للبحوث الطبية وبنك الدم

صدى البلد

نظمت القوات المسلحة المؤتمر العلمى السنوى الثانى لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم.

جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية فى مجال الطب المعملى، وتحقيق التكامل بين التخصصات المختلفة للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية والعلاجية فى مصر.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر اللواء طبيب رأفت زاهر عبد الرحمن، مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم، أشار خلالها إلى الدور الذى تساهم به المعامل المركزية للقوات المسلحة كخط الدفاع الأول لمواجهة العديد من الأمراض والأوبئة بفكر جديد يواكب تطورات العصر.

وأشار إلى أهمية المؤتمر الذى يمثل فرصة للقاء العلماء وتبادل المعلومات والخبرات المختلفة.

وألقى اللواء طبيب عيد الطويل، مساعد وزير الدفاع، كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنظيم العديد من الورش والمؤتمرات الطبية، والتى لها أكبر الأثر فى تطوير أداء وقدرات الأطباء وتزويدهم بأحدث ما وصل إليه العلم والمعرفة لدعم المنظومة الطبية.

وأشار إلى جهود القوات المسلحة فى خدمة المجتمع والمعاونة فى حل المشكلات الصحية بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الطبية والبحثية.

تضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية بمشاركة عدد من الأطباء المصريين والأجانب ونخبة من الخبراء الدوليين ومستشارى وأساتذة المعامل وبنوك الدم بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية.

فى سياق متصل، استضاف مستشفى العيون التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة انعقاد الاختبارات النهائية لزمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن، والتى تقدم خلالها عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكل من إنجلترا والأردن والعراق وجاميكا، وذلك فى ضوء التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية لتنظيم الاختبارات المؤهلة لنيل الدرجات العلمية المختلفة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة فى الإعداد والتأهيل للكوادر الطبية المصرية لمواكبة التطور العالمى المتلاحق فى مختلف التخصصات الطبية.

القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ترشيحاتنا

لم تجد من تحبه.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين رضا بعد تصريحاتها|شاهد

استمرار التصويت في السفارة المصرية بزيمبابوي.. صور

ناقد رياضي يكشف ميزانية الزمالك للمدير الفني الجديد

ابن الأهلي.. نجم محترف بالخارج على أعتاب بيراميدز خلال الانتقالات الشتوية.. تفاصيل

مدبولي: لا سبيل لنا خلال الفترة المقبلة غير التركيز على قطاع الصناعة

أسرع طريقة لاستخراج بدل فاقد بطاقة تموين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ