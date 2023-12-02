عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار نتنياهو : نطالب سكان المناطق القريبة من المعارك بالإخلاء فورا

بنيامين نتنياهو رئيس
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

 طالب مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريجيف، اليوم السبت، سكان المناطق التي تشهد معارك بالإخلاء فورا. 

وزعم مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستقبل قطاع غزة سيكون أفضل بدون حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مضيفاً أنه يتم العمل على ضمان السيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد انتهاء الحرب على حماس.

حماية إسرائيل من حماس

وأوضح مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاحتلال لن يسمح لحركة حماس للتعرض لأمن إسرائيل مجددًا.

وجدد مستشار نتنياهو طلبه من سكان المناطق التي تدور فيها معارك بغزة بالإخلاء ، مضيفاً أن نهاية لحكم المقاومة الفلسطينية حماس في غزة وعدم شعور الإسرائيليين بالتهديد.

الاحتلال يهدد بتدمير حماس

وهدد مستشار نتنياهو حركة المقاومة الفلسطينية، بأن الاحتلال سيدمر حماس حتى لا تهدد الإسرائيليين مرة أخرى.

وأكد مستشار نتنياهو على مواصلة تسهيل تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة. 

وأشار إلى العمل على ضمان السيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد انتهاء الحرب على حماس.
وقال مستشار نتنياهو إن هناك مناطق الآمنة داخل غزة لا تعني سيطرة الاحتلال على أراضي القطاع.

وأضاف مارك ريجيف أن الاحتلال يريد الاستحواذ على أراضي قطاع غزة لكن زعم أنه بسبب ظروف اضطر الاحتلال لذلك.

إسرائيل المقاومة الفلسطينية حماس مارك ريجيف نتنياهو قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بث مباشر .. السيسي يهنئ دولة الإمارات بعيدها الوطني

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

موضوعات متعلقة

سرايا القدس تقصف مستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية

مؤتمر COP28..الرئيس الفرنسي: أوروبا تبذل جهودًا كبيرة لتقليل الانبعاثات الكربونية

عودة للحرب.. الصحة الفلسطينية : ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي صباح اليوم

جيش الاحتلال : طائرات تعترض "هدفًا جويًّا مشبوهًا" من لبنان

عودة شبح الحرب.. كتائب القسام تعلن استهداف مستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية

إصابة 5 بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف مستوطنة نيرعوز

سرايا القدس تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية في وسط غزة

نائب رئيس الإمارات: ملتزمون بالعمل الجاد من أجل كوكب الأرض

ترشيحاتنا

بالأسعار .. 5 سيارات رياضية "زيرو" يقدمها الصانع الفرنسي بالسوق المصرية

بعد الهزة المدمرة.. مركز رصد الزلازل يطلق تحذيرا عاجلا في اليابان والفلبين

مرض جلدي.. وفاء تشكو زوجها: 5 سنين علاقة زوجية محرمة

سفير مصر بألبانيا: أتوقع إقبالاً أكبر للمصوتين بانتخابات الرئاسة غدا بسبب الإجازة الأسبوعية

شاهد| لقطات من إحماء لاعبي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز

السفيرة المصرية في زيمبابوي: التوافد مستمر وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

بعد عرض 15 قطعة نادرة بدار مزادات| خبير لـ صدى البلد: الحفر خلسة المصدر الرئيسي لتهريب الآثار منذ 2011

بإطلالة شتوية لافتة|شاهد.. ملك قورة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ