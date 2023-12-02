مستشار نتنياهو : نطالب سكان المناطق القريبة من المعارك بالإخلاء فورا

طالب مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريجيف، اليوم السبت، سكان المناطق التي تشهد معارك بالإخلاء فورا.

وزعم مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستقبل قطاع غزة سيكون أفضل بدون حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مضيفاً أنه يتم العمل على ضمان السيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد انتهاء الحرب على حماس.

حماية إسرائيل من حماس

وأوضح مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاحتلال لن يسمح لحركة حماس للتعرض لأمن إسرائيل مجددًا.

وجدد مستشار نتنياهو طلبه من سكان المناطق التي تدور فيها معارك بغزة بالإخلاء ، مضيفاً أن نهاية لحكم المقاومة الفلسطينية حماس في غزة وعدم شعور الإسرائيليين بالتهديد.

الاحتلال يهدد بتدمير حماس

وهدد مستشار نتنياهو حركة المقاومة الفلسطينية، بأن الاحتلال سيدمر حماس حتى لا تهدد الإسرائيليين مرة أخرى.

وأكد مستشار نتنياهو على مواصلة تسهيل تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة.

وأشار إلى العمل على ضمان السيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد انتهاء الحرب على حماس.

وقال مستشار نتنياهو إن هناك مناطق الآمنة داخل غزة لا تعني سيطرة الاحتلال على أراضي القطاع.

وأضاف مارك ريجيف أن الاحتلال يريد الاستحواذ على أراضي قطاع غزة لكن زعم أنه بسبب ظروف اضطر الاحتلال لذلك.