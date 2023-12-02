نيللي كريم بطلة لمسرحية السندباد أمام كريم عبد العزيز

انضمت النجمة نيللي كريم إلى مسرحية "السندباد"، لتلعب دور البطولة النسائية أمام النجم كريم عبد العزيز، والتي من المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل مسرحية “السندباد”

يقوم النجم كريم عبد العزيز، حاليًا بالتحضير لمسرحية "السندباد"، حيث من المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة في موسم الرياض.

شخصية كريم عبد العزيز ضمن احداث مسرحية السندباد

يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية شخص يدعى عمر أبو الهول، والذي يختبئ داخل مقبرة قديمة، هذا اثناء هروبه من المعلم سنوسي، ثم يجد داخل المقبرة سلسلة تعود به إلى زمن السندباد، ويقوم عمر بإنتحال شخصية السندباد وكأنه رجع من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة، ويعيش عمر حياة السندباد ومغامراته وبطولاته، حتى يعرف كيف يعود إلى الزمن الحالي، وتؤثر تلك الرحلة والمغامرة في شخصية عمر وتقوم بتغييره.

دافعت الفنانة نيللي كريم عن الانتقادات التي قدمت لدورها، وصورتها واسمها على بوستر فيلم “فوي فوي فوي”، وعدم تصدرها الأفيش رغم أنها بطلة معظم أعمالها.

وتحدثت نيللي كريم عن مشاركتها في فيلم “فوي فوي فوي” في برنامج أسرار النجومن قائلة: “الفيلم طبيعته إنه فيلم رجالي، وعمر هلال حكى لي على الفيلم قبل تصويره وأثنيت عليه جدا والفكرة رائعة، وقرأت السيناريو قبل تصويره”.

وأضافت نيللي كريم: “ولما بدأوا يشتغلوا كان الدور النسائي الوحيد في العمل هو دوري، والفيلم بمواصفاته وفكرته مختلفة ومش شبه أي حاجة شاهدناها لا أجنبي ولا مصري، وعمر هلال له باع طويل جدا في تصوير الإعلانات، وهو من كتب الاسكريبت فكان عايش كل مشاهده، وسعيدة جدا إن عندنا فيلم مصري محترم تجاري وفني في نفس الوقت والناس تذهب لمشاهدته في كل مكان ومقبلين عليه وفي نهاية كل عرض الناس تصفق لأبطاله، وأنني جزء من الفيلم شيء يشرفني، وأنا حب الفن فبشجع الفيلم الحلو”.

كشفت الفنانة نيللي كريم تفاصيل مسلسلها الرمضاني لعام 2024، في لقاء مساء الخميس مع برنامج أسرار النجوم والإعلامية إنجي علي، عبر محطة نجوم اف ام.

وقالت نيللي كريم إنها تستعد لتصوير مسلسلها الجديد وهو “فراولة” موضحة:" سأقدم شخصية كوميدية اسمها (فراولة) وهو مسلسل كوميدي 15 حلقة".