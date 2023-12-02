رقم سلبي لـ كولر مع الأهلي بعد التعادل أمام يانج أفريكانز

حقق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رقماً سلبياً بعد التعادل امام نظيره يانج أفريكانز التنزاني 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب بنيامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.



وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "رقم سلبي للأهلي تحت قيادة مارسيل كولر، الأهلي في أخر 10 مباريات محلية وأفريقية، حقق 3 انتصارات فقط بنسبة 30 % ، وتعادل 6 مرات ، وتلقى هزيمة واحدة، بحسابات النقاط يكون الأهلي قد حصد 15 نقطة فقط من اجمالي 30 نقطة متاحة بنسبة 50 % فقط من اجمالي النقاط"

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ مدافع يانج أفريكانز.

وسجل زوزوا هدف التعادل ليانج أفريكانز، في الدقيقة 90+1، بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.