إعلامي شهير يوجه نقدا لاذعا للاعبي الأهلي بعد التعادل أمام يانج أفريكانز

تعادل النادي الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب بنيامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "الاهلي ضيع انتصار سهل جداً والسبب رعونة بعض اللاعبين في انهاء اسهل الفرص، في الوقت اللي كولر في الحقيقة ادار المباراة بشكل جيد النهاردة علي عكس المباريات السابقة

وتابع "ياسر ابراهيم احد نجوم المباراة هو و ديانج في رأيي وعودة السولية مهمة جداً للفريق"

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ مدافع يانج أفريكانز.

وسجل زوزوا هدف التعادل ليانج أفريكانز، في الدقيقة 90+1، بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.