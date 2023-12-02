عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يناقش موعد انعقاد الامتحانات العملية والنظرية بالكليات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس جامعة الوادي الجديد برئاسة الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، جلسته الدورية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، وذلك بحضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس من الخارج.
وخلال الاجتماع اشاد رئيس الجامعة بمهرجان الأنشطة الأول نوفمبر 2023، والذي نظمته الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالجامعة بمشاركة كليات الجامعة تحت شعار نحو الجمهورية الجديدة، وذلك بمقر كلية التربية.

الأسس الأخلاقية لبناء الإنسان المصري.. ندوة تثقيفية بجامعة الوادي الجديد


ووجه بضرورة  انتظام المحاضرات وتواجد أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالجدول الدراسي حتى نهاية الفصل الدراسى الحالي وضرورة التزام السادة أعضاء هيئة التدريس بتقديم اعتذار مسبب لرئيس القسم وإخطار إدارة الكلية في حالة الاعتذار عن محاضرة علي أن يتم ذلك قبل موعد المحاضرة بفترة كافية وعلى إدارة الكلية متابعة تنفيذ ذلك.
كما وجه رئيس الجامعة أعضاء مجلس الجامعة بضرورة متابعة ترشيد الإنفاق وترشيد الطباعة واستخدام الاحبار وتقليل استهلاك الأوراق  المستخدمة في المكاتبات الإدارية بهدف تقليل الهدر في الموارد  وخفض معدل استهلاك الأوراق والتكلفة المصاحبة لها.

صحة الوادي الجديد تستعد للانتخابات الرئاسية


وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة الزيادة فى تفعيل البدائل والخدمات الإلكترونية والسياسات الرشيدة التي تخدم أهداف الجامعة الرئيسية والتي يتوقع من جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين التكاتف للعمل بها وذلك تحقيقاً لأقصى استفادة ممكنة ومواجهة أي تداعيات تمر بها البلاد، مؤكدا أن كل ما تملكه الجامعة من موارد هو مال عام وأنه ينبغي على الجميع الحفاظ عليه.
وبين رئيس الجامعة أن الحد من الطباعة واستهلاك الأوراق يهدف إلى الحد من النفايات والحفاظ على البيئة ليكون جزءاً من ثقافة العاملين بالجامعة لتنعكس على سلوكهم الاستهلاكي وممارستهم الصديقة للبيئة في حياتهم بشكل عام وتعزيزاً لتنمية سلوك الرقابة الذاتية لدي العاملين بالجامعة وجزءاً من مكافحة الفساد الإداري.
ثم شرع المجلس في مناقشة جدول أعماله والذى تضمن مناقشة موعد انعقاد الامتحانات العملية والنظرية بالكليات وتعيين عدد من السادة المدرسين بكليات الجامعة (المدرسين المساعدين الذين حصلوا علي درجة الدكتوراه) ، ومنح عدد من الدرجات العلمية (الماجستير والدكتوراه) في كليات الجامعة المختلفة.
وكذلك منح درجات البكالوريوس والليسانس للطلاب الناجحين في دور نوفمبر 2023م.

ء هيئة التدريس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب اشاد استهلاك اري أخلاق الامتحانات الاعتذار الإدارة المركزية اعضاء المجلس العملية التعليمية والبحثية العملية التعليمية الرشيـــد الرئيسية خلال الاجتماع درج ذات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

قريبًا.. الحكومة تعلن رسميًا انتهاء أزمة الدولار

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

موضوعات متعلقة

تعليم الوادى الجديد يواصل سلسلة ندواته التثقيفية لنشر الوعي البيئي

ترشيحاتنا

استمارة الشهادة الإعدادية 2024 .. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة

بينهم أطفال ونساء|نتنياهو: أعدنا 110 أسرى لدى حماس والمهمة لم تكتمل بعد

تجديد السجل المدني في باب الشعرية ونقل خدمات المواطنين إلى قسم شرطة عابدين

بيئة عمل شديدة الخطورة.. عاملون في شركة جيف بيزوس يقتربون من الموت

ممر بديل لقناة السويس وضم غزة لسيناء.. أحمد موسى يكشف خطة صهيونية خبيثة

رد حاسم على حملة أحد مرشحي الرئاسة.. الهيئة الوطنية: لم تحدث دعاية بالسفارات في الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ