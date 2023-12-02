بيدفي في الشتا .. إليك طريقة عمل الممبار

يعد الممبار من الأكلات الشعبية التى يزداد انتشارها خلال فصل الشتاء حيث تزيد شعور الجسم بالدفء.

نعرض لكم طريقة عمل الممبار في المنزل من خلال وصفة الشيف شربيني.

مقادير الممبار:

بصل مفروم

ممبار

أرز

طماطم مفرومة

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

ثوم

زيت

فلفل أخضر رومى

فلفل حار

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم



طريقة عمل الممبار:

* شوحى البصل في حلة على النار بها زيت مع الأرز والثوم والشبت والبقدونس والكزبرة وكل انوع الفلفل والطماطم والكمون والملح وقلبيهم جيدا.

* احشي الممبار بخلطة الأرز ثم ضعيه فى الماء المغلى على النار وانتظرى حتى النضج .

صفي الممبار من الماء وحمريه فى السمن أو الزيت حسب الرغبة وقدميه مع البقدونس المفروم.