جامعة القاهرة تقيم ندوة عن الإسهام الفكري لـ جابر عصفور.. غدا

تقيم جامعة القاهرة ندوة كبرى عن الإسهام الفكري الدكتور الراحل جابر عصفور عضو مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة؛ وذلك حول كتاب المرايا المتجاورة والمشروع الفكري لعميد الأدب العربي طه حسين، في إطار الموسم الثقافي لكلية الآداب.

تستضيف الندوة، والتي تعقد غدا الإثنين، نخبة من كبار الأساتذة والمفكرين، وتأتي في إطار المشروع الفكري الذي أطلقته الجامعة حول تطوير العقل المصري وطبقًا لوثيقة التنوير التي أطلقها الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة في مؤتمر صحفي عام 2017 بحضور كامل تشكيل مجلس الثقافة والتنوير والذي كان الدكتور جابر عصفور أحد أبرز أعضائه.

جدير بالذكر أن الدكتور جابر عصفور واحد من أبرز أساتذة الأدب العربي والمفكرين المصريين، وسبق أن تولى عدة مرات منصب وزير الثقافة المصرية، كما سبق أن أقامت الجامعة عنه مجموعة من الندوات نظرا لدوره الفكري البارز، كما أطلقت الجامعة والكلية اسم الراحل على أكبر مدرج بالكلية، وشهد هذا المدرج تنظيم النسخة الأولى من معسكر القيادة الفعالة بعنوان تطوير الوعي الوطني.

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على درع التميز على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة كأفضل جامعة في الموسم الرابع لمراكز الفنون. كما أعلن حصول الجامعة على مراكز متقدمة في الموسم الرابع لمهرجان مراكز الفنون في مجالات الموسيقي، والكورال، والمسرح، والفنون التشكيلية، والفنون الشعبية.

وقدم الدكتور محمد الخشت التهنئة للطلاب الفائزين، وأشاد بتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة في المهرجان، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وابداعاتهم ودعمها وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى دعم الفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل لتحقيق النجاح ونيل المراكز المتقدمة، باعتبار أن الجامعة ليست مكانًا للدراسة فقط والتعليم، ولكن تُمارس بها أنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية، وتستوعب كل طلابها للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية.