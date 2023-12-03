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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوك مختلف.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها صورا جديدة، عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة ولافته. 

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وارتدت أسماء جلال، بنطال رياضي باللون الأبيض، ونسقت معه تي شيرت بسيط باللون الرمادي ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أسماء جلال، في الماكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت اسماء جلال، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور أسماء جلال….

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