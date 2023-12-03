استشهاد فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال قلقيلية بالضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في نبأ عاجل، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص لعشوائي خلال تنفيذها لعمليات دهم واعتقال طالت العديد من منازل المواطنين، ما اسفر عن إصابة شاب أطلقت النار عليه في الشارع الغربي من المدينة بينما كان متوجها لمكان عمله في أحد المخابز، حيث استشهد متأثرا بجروحه.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي تمركز بعضها فوق اسطح البنايات المطلة على الشوارع والأحياء الرئيسة.