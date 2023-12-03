فرج عامر يكشف سبب تعادل الأهلي مع يانج افريكانز

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن سبب مثير لتعادل الأهلي أمام يانج افريكانز، في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: غياب محمد عبد المنعم عن دفاع النادي الاهلي سبب مباشر في هدف التعادل اليوم مع يانج افريكانز.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.

ويلعب الأهلي مباراته الثالثة في دوري أبطال أفريقيا أمام شباب لوزداد الجزائري. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.