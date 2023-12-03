مصرع 4 أشخاص في هجوم إرهابي بالفلبين خلال قداس كاثوليكي

أعلنت وسائل إعلام فلبينية، عن وقوع انفجار في جنوب الفلبين صباح اليوم الأحد، أسفر عن قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

وقال فرديناند ماركوس جونيور، الرئيس الفلبيني، إن هذا الحادث كان من تنفيذ إرهابيين أجانب.

ووقع الانفجار خلال قداس كاثوليكي أقيم داخل صالة رياضية في جامعة مينداناو الحكومية في مدينة ماراوي ذات الأغلبية المسلمة، والتي تبعد نحو 500 ميلا جنوبي مانيلا. حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز الأمريكية”.

وأدان ماركوس "الأفعال العبثية والأكثر شناعة التي ارتكبها الإرهابيون الأجانب" في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: "المتطرفون الذين يمارسون العنف ضد الأبرياء سيظلون يعتبرون أعداء لمجتمعنا".

وشهدت جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين، والتي تضم منطقة ذاتية الحكم ذات أغلبية مسلمة، تاريخيا صراعات مسلحة ولا تزال هناك مجموعات متمردة نشطة في بعض المناطق.

وقال مامنتال ألونتو أديونج جونيور، حاكم لاناو ديل سور في مينداناو، إن المقاطعة تحترم "الحقوق الأساسية للإنسان، ومن ضمنها حق الدين".

وأوقفت الجامعة الدراسة حتى إشعار آخر. وقالت في بيان: "نقف في تضامن مع مجتمعنا المسيحي وجميع المتضررين من هذه المأساة".

وأظهرت التحقيقات الأولية أن "توقيع القنبلة ربما يكون من مجموعة داعلة الإسلامية الماوتي"، وفقا للناطق العسكري الفلبيني لوي ديما-ألا، لكن السلطات كانت تراجع احتمالات أخرى.

وتعد الماوتي هي مجموعة متطرفة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية حاصرت مدينة ماراوي لمدة خمسة أشهر في عام 2017.