عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

شيخ الأزهر لـ العالم: ضعوا حدًا لقتل الأطفال والرضع والخدج.. آن الأوان لوقف الحروب البشعة المجرمة.. لو استمر العدوان على غزة فلن يتبقى لنا بيئة نحافظ عليها

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

رسائل شيخ الأزهر لـ العالم:  

"جناح الأديان" و "نداء الضمير" مبادرات رائدة لـ "مجلس حكماء المسلمين" في مواجهة المخاطر البيئية

وجه صرخة لوقف العدوان على غزة ووضع حد لقتل الأطفال والرضع والخدج

 لو استمر العدوان على غزة فلن يتبقى لنا بيئة نحافظ عليها أو مناخ نظيف للأجيال القادمة

 مذهول من آلة القتل الجهنمية التي يعملها قساة القلوب في النساء والأطفال والرضع والخدج

 آن الأوان لوقف الحروب البشعة المجرمة

أعرب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن تقديره للالتزام الاستثنائي الذي تضطلع به دولةُ الإمارات العربيَّة المتحدة، تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمُواجَهة أحد أكبر التَّحديات التي تُعاني منها الإنسانيَّةُ اليوم، وهي: تغيُّر المناخ وتراكمُ آثاره السَّلبيَّة.

بيان أبو ظبي المشترك للأديان من أجل المناخ

وأضاف فضيلته خلال كلمته التي ألقاها من خلال تقنية الفيديو في حفل توقيع "نداء الضمير: بيان أبو ظبي المشترك للأديان من أجل المناخ"، وافتتاح جناح الأديان بمؤتمر الدول الأطراف COP28، بأن المبادرةَ الاستثنائية التي تقدَّم بها مجلس حكماء المسلمين لدعوة رموز الأديان المختلفة لتوقيع «وثيقة نداء الضمير (بيان أبو ظبي المشترك بين الأديان من أجل المناخ)»، وكذلك لإنشاء جناح الأديانِ -ولأوَّل مرة-، داخل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتعاون مع الأمم المتحدة ودولة الإمارات، هي فرصةٌ ثمينةٌ لتعزيز الجهود من أجل حماية بيئتنا المشتركة، وإنقاذِها من دمارٍ يُشبه أن يكون دمارًا مُحقَّقًا، بعد ما لاحت نُذره وتوالت عامًا بعد عام، مُتمثِّلة في كوارثَ طبيعيةٍ، وفيضانات جارفة، وحرائقَ في الغابات، وجفافٍ شديد، وانقراضِ كثيرٍ من الأنواع الحيَّة، وانتشار الأوبئة والآفات والأمراض.

شيخ الأزهر

وبينّ شيخ الأزهر أن موقف الإسلام محدَّد من قضية البيئة وعناصرها: بدءًا من الأرض، ومرورًا بكل ما يدبُّ على وجهها من كائناتٍ حيَّة، وانتهاءً بما يَسْبح في مياهها ويطير في أجوائها من أسماكٍ وطيور، وأن هذا الموقف يتمثَّل باختصار شديد في الأمر الإلهي الموجَّه لكل إنسان: مؤمن وغير مؤمن، بالإصلاح في الأرض وما عليها، والنهي الإلهي والتحذير من الإفساد فيها أو في أي عنصر من عناصرها.

توقيع الإمام الأكبر

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أنَّ البيئة وعناصرها من أقوى الأدلَّة التي تُرشِد العقل لمعرفة الله تعالى والإيمان به، وأنَّ الكائناتِ بكلِّ أنواعها تشارك الإنسان المؤمن في عبوديته لله تعالى، ومن ثَمَّ كان الإنسان في منطق الإسلام مسؤولًا عن البيئة مسؤوليتَه عن نفسِه، وعن إخوته من بني آدم، وأنَّ الأرض وما عليها أمانة في رقبة الإنسان، وهو مسؤول بين يدي الله يوم القيامة عن إصلاحها وعن حمايتها من الفساد ومن الإفساد فيها، وقد حذَّر الله الإنسان، إنْ هو أفسدَ في الأرض، أنْ يُذيقَه من الأمراض والمصائب والكوارث بقَدْرِ ما يُفسِد فيها: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون».

جانب من الحضور

آن الأوان لوقف هذه الحروب البشعة

وفي نهاية كلمته، وجه شيخ الأزهر نداءً وصرخةً من رَجُلٍ مُسلم بسيط، يتألَّمُ لآلام الشُّعُوب الضَّعيفة والفقيرة المغلوبةِ على أمرِها، مصرحا "إنَّها صرخة إنسان مذهول من هول آلة القتل الإرهابية الجهنميَّة التي يُعملها قُساة القلوب في صفوف المواطنين الآمنين من النِّساء والرجال والأطفال والرُّضع والخُدَّج، ومن مظاهر العنف والتخريب والدَّمار التي تشهدها أرض فلسطين السليبة.. وأقول للعالَم كله: إنَّه آن الأوان لوقف هذه الحروب البشعة المُجْرِمة، وأؤكِّد أنَّها لو اســـــتمرَّت هكذا -لا قدَّر الله- فلن يتبقسَّى لنا بيئةٌ نحافظ عليها، أو مناخٌ نبقيه نظيفًا لأبنائنا وأجيالنا في مُستقبلٍ قريبٍ أو بعيد.

شيخ الأزهر COP28 مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بيان أبو ظبي المشترك للأديان من أجل المناخ وثيقة نداء الضمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

الخير قادم| استثمارات خليجية وأوروبية تتدفق إلى البلاد.. ومفاجأة بشأن ديون مصر والانضمام إلى “بريكس”

موضوعات متعلقة

حكم إخراج الزكاة عن متوفى تأخر في تأديتها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب

في يومهم العالمي.. كيف اعتنى الإسلام بذوي الهمم؟

دعاء تثبيت الميت عند السؤال.. كيفيته وهل يقال سرا أم جهرا؟

كيف يكون باب العبد بين الترغيب والرجاء ؟.. علي جمعة يوضح

الجلوس للذكر أم العمل.. أيهما أفضل لمن صلى الصبح في المسجد؟

هل كل صيغ الصلاة على النبي تقضي الحوائج.. وكم مرة تجب في اليوم والليلة؟

ساعة قبل الفجر تغير حياتك.. أدركها بـ3 كلمات و20 دعوة لا ترد

النشرة الدينية | اغسل ذنوبك في دقيقتين بهذا الذكر .. ودعاء البرق والرعد ونزول المطر مستجاب

ترشيحاتنا

وقع رسميا.. إنبي يكشف مفاجأة عاجلة عن انتقال نجم الفريق للأهلي

انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب تصريحاته حول «قضية يوفال كاستلمان»

إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه الجليل شمالي إسرائيل

إقبال ملحوظ للمصريين في أستراليا للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 | صور

تحذير خطير من المفتي لمحتكري الدولار.. ما عقوبته بالقانون؟

بالفيديو.. توافد المصريين بموسكو للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هي دمية.. صورة رضيع فلسطيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

رفقة صديقها.. ريم البارودي تستعرض جمالها| شاهد

أجلت الزواج.. شاهد صور تجمع بين نادين نجيم وخطيبها تثير جدل بالسوشيال ميديا

فستان جريء.. دينا الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

فنان شهير يكشف تفاصيل نشوب حريق هائل فى سيارته

تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

اعتزلت واشتغلت مدرسة .. تفاصيل اختفاء نورهان عن الساحة الفنية

بسبب فلسطين والعراق| أفراد بالجيش الأمريكي ينسحبون منه ويعتذرون لضحاياه.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ