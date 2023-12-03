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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد يهاجم على إمام عاشور: لم يلعب سوى 3 مباريات فقط

إمام عاشور
إمام عاشور

فتح رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، النار على إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر، على خلفية أداءه أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.


وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " إمام عاشور اليوم أمام يانج أفريكانز لم يكن له أي دور سواء هجومي أو دفاعي، كان يقف في وسط الملعب دون تأثير".


وتابع: "كولر كان موفقا بتغيير إمام مبكرا ونزول أفشة بدلا منه مع بداية الشوط الثاني، لأول مرة نرى كولر يجري تغيير بين شوطي اللقاء".


وأتم: "إمام عاشور لعب أول 3 مباريات له مع الأهلي بأداء مميز للغاية، ومن بعدهم انخفض مستواه بشكل كبير بسبب تراجع المستوى البدني للاعب".
 

الريمونتادا امام عاشور فضائية المحور دورى أبطال إفريقيا رمضان السيد

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