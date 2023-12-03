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برلمان

الجيل: الإقبال على المشاركة في انتخابات الرئاسة بالخارج يؤكد اصطفاف الشعب بجانب الدولة

ناجى الشهابى ، رئيس
ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى

أكد حزب الجيل الديمقراطى، فى بيان له صدر صباح اليوم، الأحد، أن إقبال المصريين فى الخارج على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فاق كل التوقعات، بالرغم من برودة الجو وبعد المسافة عن أماكن تواجد المصريين ومقار لجان الاقتراع فى السفارات والقنصليات، والتى تصل إلى مئات الكيلو مترات.

وقال الحزب إن السبب فى هذا الإقبال الكثيف؛ يعود إلى وعى المصريين فى الخارج وحرصهم الشديد على استخدام حقهم الدستورى واعتباره واجبا وطنيا.

وأضاف الجيل فى بيانه أن ما رصدته غرفة العمليات المركزية فى حزب الجيل من توافد الناخبين المصريين فى الخارج على مقار السفارات والقنصليات؛ للمشاركة فى الاقتراع مرددين الهتافات للوطن والرئيس والأغانى الوطنية، وكأنهم فى عرس؛ يعود إلى تعاطيهم الإيجابى مع الأحداث، التى يمر بها الوطن، وما يصاحبها من تحديات تهدد أمنه القومى، بما تشكله الحرب الإسرائيلية على أهلنا فى غزة، واستهداف حكومة نتنياهو المتطرفة تهجير الغزاوية قسريا، بما يحقق أحلامهم الصهيونية فى التطهير العرقى الذى يجعل فلسطين أرضا بلا شعب.

وأوضح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلى الوحشية على أهلنا في غزة جعلت وعى المصريين فى الخارج يرتفع إلى القمة ويزداد التصاقه بالوطن ودعم الدولة ومؤسساتها الأمنية والإقبال على المشاركة فى الاقتراع، كرسالة منه بوقوفه مع المرشح القادر على مواجهة تلك التحديات والتغلب عليها.

وقال رئيس حزب الجيل إن التحديات التى يواجهها الوطن تفرض على المواطنين كافة، أن يرسلوا رسالة إلى الدول أصحاب المخططات المعادية، بأن الشعب المصرى مصطف بجانب الدولة؛ لتجتاز هذه التحديات، وحماية حدود الوطن وأمنه القومى، منوها إلى أن التاريخ المصرى الطويل خير شاهد على تكاتف المصريين مع دولتهم لـ مواجهة الأعداء.

ودعا «الشهابي» المواطنين إلى الخروج فرادى وجماعات، أيام الاقتراع الثلاثة، فى العاشر والحادى عشر والثانى عشر من ديسمبر الحالي؛ للمشاركة فى الاقتراع، لكي يعلنوا للدنيا كلها أن مصر الشعبية مع مصر الرسمية، خلف قواتهم المسلحة معا لحماية بلادهم وأمنها القومي.

الانتخابات الرئاسية السفارات القنصليات المصريين غرفة العمليات المركزية

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