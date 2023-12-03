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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أجواء وطنية.. المصريون بفرنسا يواصلون التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج

رغم الطقس شديد البرودة ، يواصل المواطنون المصريون في فرنسا اليوم التوافد على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.


وفتحت سفارة مصر بباريس أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لفرنسا أمام الناخبين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستوري ، كما أقامت السفارة خيمة أمام مدخل اللجنة الانتخابية لحماية المصوتين من الأمطار نظرا لما تشهده العاصمة الفرنسية من أمطار وبرد شديد ؛ وذلك لانتظار دورهم لدخول اللجنة الانتخابية.


وتتواصل عملية اقتراع المصريين اليوم حتى التاسعة مساء بتوقيت باريس ، حيث يواصل الناخبون المجيء إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج والتي انطلقت الجمعة ولمدة ثلاثة أيام ؛ وذلك لممارسة حقهم الدستوري. 


وكان اليومان الأول والثاني من الانتخابات قد شهدا مشاركة فعالة وحاشدة من جانب أبناء مصر بفرنسا منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع ، فبالأمس وحتى آخر لحظة قبل غلق صناديق الاقتراع ، شهدت اللجنة الانتخابية وصول عدد كبير من أفراد عائلة واحدة وحرصوا على المجيء إلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس. 


وأشاد أبناء الجالية المصرية بحسن سير وسلاسة العملية الانتخابية في المقار الدبلوماسية وبالتسهيلات المقدمة لجميع أبناء مصر لتيسير عملية التصويت.

وكانت البعثة الدبلوماسية المصرية بفرنسا اتخذت كافة التدابير اللوجيستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف البلدات الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة وسلاسة.


وتجمع الناخبون في أجواء من البهجة والوطنية أمام اللجنة الانتخابية حاملين الأعلام المصرية وحريصين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم ، ورددوا هتافات داعمة للدولة المصرية، منها "تحيا مصر".
 

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