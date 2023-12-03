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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بدء اختبارات الأداء فى مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سافرت لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم فى نسختها السادسة، أمس السبت، إلى مدينة الإسكندرية لاستقبال المتسابقين من أهالى الاسكندرية والقرى المحيطة بها وأيضا المحافظات القريبة منها، لإجراء اختبارات الأداء للمشاركين فى المسابقة فى جميع فروعها، وذلك بمركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ضمت لجنة التحكيم والتى قد بدأت اختبارات الأداء فى القاهرة منذ ١٩ نوفمبر الماضى بسينما الهناجر، كل من الدكتور محمد علاء فتحي، الدكتور مصطفي محمد، الدكتور مدحت عبد السميع حشاد، الدكتورة سحر سيد أمين، الدكتور عصام عزت، بحضور الفنان مصطفي النجدي والدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة .

المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر، فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والإستعراض، بالإضافة إلى مجالي الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد، لكل أنواع الإعاقات .

من جانبها أوضحت الدكتورة هادية صابر نائب رئيس جمعية البلد اليوم والمنسق العام للمسابقة، أنها قدمت ذلك الاقتراح تسهيلا وتخفيفا على المتسابقين من ذوى الهمم وذويهم من مشقة السفر والحضور إلى القاهرة، لعرض مواهبهم أمام لجنة التحكيم.

وأضافت الدكتورة هادية صابر، أن اختبارات الأداء للمتسابقين من محافظة الاسكندرية والمحافظات المجاورة شهدت مجموعة متميزة وموهوبة من ذوى الهمم، مشيرة إلى أن جمعية البلد اليوم تبذل أقصى جهدها لدعم الموهوبين من ذوى الهمم فى كل محافظات مصر، وتقديمهم للمجتمع بشكل احترافى وفنى متميز .

مسابقة المواهب الذهبية ذوى الهمم مدينة الإسكندرية أهالى الإسكندرية صندوق التنمية الثقافية

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