روان بن حسين تخطف الأضواء بجمالها.. شاهد

تحرص الفنانة روان بن حسين، على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصوروالفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت النجمة الكويتية، أنظار متابعيها بأنوثتها وجمالها، مرتديه فستان قصير باللون الأسود ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج صاخب أبرز جمالها، مع تسريحة شعر جذابة بشكل لامع.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتهاالرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.