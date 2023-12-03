عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه الجليل شمالي إسرائيل

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقله مراسل إطلاق العربية، اليوم الأحد، بأن صاروخين مضادين للدروع أطلقا  من جنوب لبنان تجاه الجليل شمالي إسرائيل.

"القاهرة الإخبارية": لا مناطق آمنة في قطاع غزة والاحتلال يقصف مراكز اللجوء

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بإعادة الأمن في الشمال والجنوب.

نتنياهو : حزب الله سيدمر لبنان 

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: إذا أخطأ حزب الله ودخل في حرب واسعة النطاق فإنه سيدمر لبنان بيديه".

كما وجه نتنياهو رسالة إلى سكان مستوطنات الشمال القريبة من الحدود مع لبنان ، وقال "أقول لسكان الشمال ما أقوله لسكان الجنوب.. سنعيد الأمن في الشمال والجنوب على السواء. هذه عملية لها نظام معين. نحن نناقش النظام الصحيح والعمل المدروس والحازم".

لبنان صاروخين الجليل إسرائيل نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

الخير قادم| استثمارات خليجية وأوروبية تتدفق إلى البلاد.. ومفاجأة بشأن ديون مصر والانضمام إلى “بريكس”

ترشيحاتنا

قضية سد النهضة وسياسة النفس الطويل.. هل تقدم إثيوبيا حلولا بالجولة الجديدة

بالكفن| أم فلسطينية تطلب السماح من طفلها الشهيد.. فيديو يدمي القلوب

ما يدفع للأخت المحتاجة هل يحتسب من الزكاة؟.. دار الإفتاء توضح

بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية: ليست مهمة سهلة

وقع رسميا.. إنبي يكشف مفاجأة عاجلة عن انتقال نجم الفريق للأهلي

انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب تصريحاته حول «قضية يوفال كاستلمان»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هي دمية.. صورة رضيع فلسطيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

رفقة صديقها.. ريم البارودي تستعرض جمالها| شاهد

أجلت الزواج.. شاهد صور تجمع بين نادين نجيم وخطيبها تثير جدل بالسوشيال ميديا

فستان جريء.. دينا الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

بالكفن| أم فلسطينية تطلب السماح من طفلها الشهيد.. فيديو يدمي القلوب

فنان شهير يكشف تفاصيل نشوب حريق هائل فى سيارته

تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

اعتزلت واشتغلت مدرسة .. تفاصيل اختفاء نورهان عن الساحة الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ