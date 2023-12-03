إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه الجليل شمالي إسرائيل

أفاد نبأ عاجل نقله مراسل إطلاق العربية، اليوم الأحد، بأن صاروخين مضادين للدروع أطلقا من جنوب لبنان تجاه الجليل شمالي إسرائيل.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بإعادة الأمن في الشمال والجنوب.

نتنياهو : حزب الله سيدمر لبنان

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: إذا أخطأ حزب الله ودخل في حرب واسعة النطاق فإنه سيدمر لبنان بيديه".

كما وجه نتنياهو رسالة إلى سكان مستوطنات الشمال القريبة من الحدود مع لبنان ، وقال "أقول لسكان الشمال ما أقوله لسكان الجنوب.. سنعيد الأمن في الشمال والجنوب على السواء. هذه عملية لها نظام معين. نحن نناقش النظام الصحيح والعمل المدروس والحازم".