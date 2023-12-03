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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خفر السواحل الفلبيني يرصد وجودا "غير قانوني" لـ 135 زورقا صينيا

بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي

أعلن حرس السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، رصد "وجودا غير قانوني" لأكثر من 135 زورقا تابعا لمجموعة مسلحة بحرية صينية في منطقة شعاب ببحر الصين الجنوبي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال خفر السواحل، في بيان له، أن قائد الخفر أمر بدوريات قرب منطقة الشعاب المرجانية ويتسون ريف التي تطلق عليها مانيلا اسم شعاب جوليان فيليب.

وفي سياق اخر، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، محافظة سورسوجون في الفلبين، اليوم الأحد.
 وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على بعد 41 كلم شرق بلدة برشلونة  في المحافظة، وعلى عمق 63 كلم.
 ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

كان قد أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، أمس السبت، عن هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب الفلبين، بعد الزلزال القوي الذي بلغ 7.5 ريختر.

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