الفنانين والانتخابات الرئاسية.. أحمد بدير وإلهام شاهين وهالة سرحان يدلون بأصواتهم خارج مصر

مع بداية عمليات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024-2030، شارك عدد من النجوم في عملية التصويت خلال تواجدهم خارج مصر، بينما أكد عدد أخر دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

أحمد بدير

أدلى الفنان أحمد بدير، بصوته في الانتخابات الرئاسية في العاصمة اللبنانية بيروت، الجمعة الماضية، وذلك مع بدء عملية تصويت المصريين بالخارج.

واستغل الفنان أحمد بدير، تواجده في لبنان للتصوير هناك، وبادر بالتصويت مع المصريين في الخارج.

الهام شاهين وهالة سرحان

حرصت الفنانة الهام شاهين والإعلامية هالة سرحان وعدد من الفنانين المتواجدين بمهرجان أيام قرطاج المسرحية على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية في تونس.

وحرصت الفنانة إلهام شاهين، على ارتداء الشال الفلسطيني في حفل افتتاح أيام قرطاج المسرحية، لتعلن عن تضامنها الكبير مع الأشقاء في غزة.

النجوم يدعمون الرئيس السيسي

سميرة أحمد

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد ، دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت الفنانة سميرة أحمد ، في تصريحات خاصة لصدي البلد: أنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا، وأويده خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، فلابد من استكمال المشوار الذي بدانا سويا خلال السنوات الماضية .

وأضافت سميرة أحمد: الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات ، ولابد من مواصلة المشوار لاستكمالها.

أحمد عز

أكد النجم أحمد عز أن صوته في الانتخابات المقبلة سيكون للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحمد عز ، في تصريح خاص لصدى البلد: "أدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث إنه ساهم بشكل كبير في القضاء على الإرهاب والتطرف".

وتابع: "وكذلك عمل على إحلال الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، بجانب المساعي لتحقيق التنمية المستدامة ليس في مصر فقط بل بالقارة الإفريقية.

اختتم: "على مدار عشر سنوات عشنا إنجازات كبيرة وتم وضع حجر أساس العديد من المشروعات لذلك لا بد أن يستمر الرئيس في جني ثمار تلك المشاريع".

ميمي جمال

حرصت الفنانة ميمي جمال، على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة من 2024 إلى 2030، في الانتخابات المقبلة.

وقالت ميمي جمال، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «طبعا هدعم الرئيس السيسي، لأنه استلم مصر خرابة وعمل المستحيل علشان يصلح البلد.. فكل بني آدم اتوجد له سقف في بيته وشرب كوباية ماية نضيفة المفروض تحس الراجل ده عمل معاهم إيه».

وتابعت ميمي جمال، في تصريحاتها: «السيسي عايز يطور وعايز يخلينا بني آدمين شيك ونضاف نركب قطر شيك ونمشي في مكان كويس وكل حاجة بيعملها كويسة.. أما الناس الحاقدين فهم دايما كده».

وأضافت ميمي جمال: «الناس الحاقدين دول كل ما بيبقى فيه نجم في العالي الناس بتحب ترميه بشوية طوب يمكن يقع.. بس هو مش هيقع ان شاء الله».

حلمي عبد الباقي

دعم الفنان حلمي عبد الباقي -وكيل أول نقابة المهن الموسيقية- الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة من 2024 إلى 2030، في الانتخابات المقبلة.

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: أنا بدعم الرئيس السيسي لأنه بدأ مشوار الإنجازات مع مصر وضروري أن يستكمل مسيرته، وينقل مصر لمكانة أخرى».

وأضاف حلمي عبد الباقي: «لازم الرئيس السيسي يكمل إنجازات لغاية ما يحط مصر في حتة تانية والحمد لله الراجل ده عمل حاجة يعني لو ما كانش موجود وخلصنا من الإخوان كان زماننا زي بلاد كتير متخربة».

واختتم حلمي عبد الباقي: «أنا كمصري آه بدعم السيسي عشان يكمل إنجازاته، وصوتي ليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة».