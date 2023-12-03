محافظ الدقهلية: ذوي الهمم كنز ثمين وهم شريك أساسي في الوطن

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد في احتفالية أمانة المراكز الطبية المتخصصة بذوي الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم من داخل نادي الحوار بالمنصوره .



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة ، والدكتور حازم مرسي مساعد رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، والنائب وحيد فوده عضو مجلس النواب ، والنائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب ، والدكتور عبدالرحمن الزيني مدير إدارة الاسنان بالامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور أحمد حشيش مدير مستشفي المنصوره الدولي ، والدكتور محمد عيد مدير مستشفي المنصورة التخصصي .

وقال " مختار " أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الكامل لذوي الهمم والذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده والذي وجه بتلبية كافة احتياجاتهم ومشاركتهم كافة احتفالاتهم .



كما قال " المحافظ " أوجه شكري وتقديري لكل أم مصرية سهرت الليالي وكافحة من أجل تربية أبنائنا من ذوي الهمم وتحملت المشاق والصعاب من أجلهم.



وأكد " مختار " أن ذوي القدرات الخاصة هم شريك أساسي في هذا الوطن بل هم كنز ثمين في هذا المجتمع مشيراً إلي تقديم كافة الدعم لهم وأن مكتبه مفتوح دائما لهم .

وأشار " المحافظ " الي ذوي الهمم قائلاً انتم طاقة امل ونور لنا جميعا نستمد قوتنا وعزيمتنا منكم لمواصلة العطاء وبذل كل ما هو نفيس من أجل الوطن .



وثمن " المحافظ " دور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وجميع قيادات الصحة على دعمهم لهذه الاحتفالية وعلي دعمهم الكامل لكافة القطاعات الطيبة بالمحافظة .



وقدم مساعد رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة درع الأمانة إلي محافظ الدقهلية تقديرا لدوره ودعمه للقطاعات الطبية بالمحافظة ، وقاموا بتكريم جميع المشاركين من ذوي الهمم في الاحتفالية .

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