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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول قرار من كولر بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز

كولر
كولر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم.

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء الغد على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري في ثالث جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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