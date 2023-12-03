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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيارته احترقت.. مطرب عربي شهير ينجو من حادث مروع|شاهد

صدى البلد

تعرض الفنان اللبناني نادر الأتات لحادث مروع على أوتوستراد جونية أمام كازينو لبنان تحديدًا، أدى إلى احتراق سيارته بالكامل، حيث سقطت السيارة في مياه على جانب الطريق، وتمكن عناصر الدفاع المدني من إطفاء الحريق.

ونشر الفنان نادر الأتات فيديو أثناء تعرض سيارته للحريق، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وكتب نادر الأتات، معلقًا: قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير بفضل الله ورضا أهلي ودعوات إمي وبيّي.. بشكر كل حدا سأل واطمن.. الله يسلم الجميع وما تشوفوا شر يا رب".

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يذكر أن نادر الأتات حقق شهرة واسعة منذ بداياته في برنامج سوبر ستار فى موسمه الثاني، حيث قدم العديد من الأغاني، أبرزها: أنا يا طير ، بوست تيابك ، إنتي مش اختي ، ما بتسلم ، قلبي عاليمين ، أني وافيت – تمنت ، مرات حبيبي  نادر ، قلبي عالمين ،يا مهرة ،خمس حواسي .

أعمال نادر الاتات الفنان نادر الاتات نادر الأتات يتعرض لحادث برنامج سوبر ستار أغانى نادر الاتات

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