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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مؤشر البورصة الرئيسي يستقر في المنطقة الحمراء.. و«السبعيني» يحصد المكاسب

حسام عيد خبير أسواق
حسام عيد خبير أسواق المال

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30، أغلق متراجعا بأكثر 163 نقطة، بنسبة هبوط 0.66%، مسجلا مستوى إغلاق عند 24571.98 نقطة، بفضل الأداء السلبي، والهبوط لبعض الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية العربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

البورصة تجتذب المؤسسات المصرية والأجنبية

ولفت إلى أن المؤسسات المالية المصرية والأجنبية اتجهت نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 24400 نقطة، مشيرا إلى أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 24000 نقطة، قد يدفعه إلى الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى، مدعوما باستمرار اتجاه المؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 في البورصة ، قال حسام عيد انه استمر في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة وأغلق مرتفعا بمقدار 29.62 نقطة بنسبة صعود 0.56% مسجلا مستوى إغلاق عند 5304.55 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بينما اتجه المستثمرون الأفراد العرب والأجانب نحو البيع وجني الأرباح.

وأضاف أن المؤشر السبعيني اتجه تدريجيا بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية.

وواصل: أما في حالة ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة قال حسام عيد ان المؤشر السبعيني قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 5260 نقطة ثم مستوى الدعم الثاني وهو 5200 نقطة ثم الارتداد معاودة الصعود مرة أخرى.

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