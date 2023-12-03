طريق مسدود.. إسرائيل تستدعي مفاوضيها من قطر

استدعت إسرائيل، فريقها من المفاوضين، من قطر؛ بعد الوصول إلى “طريق مسدود” في المحادثات، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان عن مكتب نتنياهو، زعم أن: “حركة حماس لم تقم بدورها في الاتفاق، الذي تضمن إعادة جميع النساء والأطفال المحتجزين كرهائن، وفقا للقائمة التي أرسلت إلى حماس ووافقت عليها” حسب ادعائه.

وكان المفاوضون من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وقال البيان: إن رئيس الوكالة، ديفيد بارنيا، هو الذي استدعى الفريق.

وسبق أن تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، بمساعدة وساطة أجنبية، وشهد وقفًا للقتال لمدة 7 أيام، مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ووفقا لاتفاق الهدنة، دخلت المزيد من المساعدات إلى غزة، وبدأ التوقف عن الحرب في 24 نوفمبر، وتم تجديده مرتين قبل أن ينتهي صباح الجمعة.