عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طريق مسدود.. إسرائيل تستدعي مفاوضيها من قطر

نتنياهو
نتنياهو

استدعت إسرائيل، فريقها من المفاوضين، من قطر؛ بعد الوصول إلى “طريق مسدود” في المحادثات، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان عن مكتب نتنياهو، زعم أن: “حركة حماس لم تقم بدورها في الاتفاق، الذي تضمن إعادة جميع النساء والأطفال المحتجزين كرهائن، وفقا للقائمة التي أرسلت إلى حماس ووافقت عليها” حسب ادعائه.

نتنياهو يدعو للتحقيق في مقـ.تل إسرائيلي برصاص قوات الاحتلال بالقدس

جيش الاحتلال يزعم تدمير 500 فتحة نفق خلال الهجوم على غزة

وكان المفاوضون من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وقال البيان: إن رئيس الوكالة، ديفيد بارنيا، هو الذي استدعى الفريق.

وسبق أن تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، بمساعدة وساطة أجنبية، وشهد وقفًا للقتال لمدة 7 أيام، مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. 

ووفقا لاتفاق الهدنة، دخلت المزيد من المساعدات إلى غزة، وبدأ التوقف عن الحرب في 24 نوفمبر، وتم تجديده مرتين قبل أن ينتهي صباح الجمعة.

إسرائيل المفاوضين قطر طريق مسدود المحادثات بنيامين نتنياهو حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

موضوعات متعلقة

نتنياهو يدعو للتحقيق في مقـ.تل إسرائيلي برصاص قوات الاحتلال بالقدس

جيش الاحتلال يزعم تدمير 500 فتحة نفق خلال الهجوم على غزة

إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي في بيت هليل

نائبة الرئيس الامريكي تعلن عن تخصيص 3 مليارات دولار لدعم العمل المناخي

روسيا: الشرطة تداهم نوادي المثليين للحفاظ على قيم الأسرة الأصيلة

الجارديان: العالم يغض الطرف عن انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

يوم أسود في تاريخ الصحافة.. الجارديان تبرز العنف واستهداف الصحفيين في المكسيك

انتهاء الهدنة في غزة.. الاحتلال يعلن ارتفاع عدد إصابات جنوده إلى 9

ترشيحاتنا

الأمن البحري البريطاني يعلن تعرض سفينتين لهجوم بطائرات مسيرة في البحر الأحمر

نجم ريال مدريد يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي

دعاء هلال شهر جمادى الآخر.. ردد 10 كلمات مع بدايته| فيها الخير

زي أفلام السيما| “كرة قدم” نووية مع الرئيس الأمريكي.. وبايدن: لدي رمز تفجير العالم (فيديو)

لبدء موسم تصدير الموالح.. المحطات المعتمدة من الحجر الزراعي تستقبل شحنات البرتقال

بيان عاجل من حماس بشأن محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلوج استثنائية.. شاهد تجمد طائرة في مطار ميونخ بألمانيا

"يوجد تحسن"|شقيق العامري فاروق يكشف حالته الصحية بعد 25 يوما من الغيبوبة

بعباية مطرزة.. لبلبلة تخطف الأنظار بمهرجان البحر الأحمر

فستان يكشف نحافتها .. حنان مطاوع تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ