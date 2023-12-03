عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفقة أسرته| محمد شريف يؤدي مناسك العمرة

محمد شريف واسرته
محمد شريف واسرته

نشر محمد شريف لاعب الخليج السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة خلال أداء مناسك العمرة.


وظهر نجم الأهلي السابق بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة، مع زوجته وعدد من أفراد أسرته، وعلق قائلا: "الحمد لله علي ما أكرمنا بتمام العمره فقد طاب اللقاء والقلب ارتوى من زيارة الحبيب وزيارة مكه المكرمة ، اللهم تقبل منا صالح الأعمال يارب واغفر لنا وأرحمنا". 

وانضم محمد شريف أحد أبرز مهاجمي النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، إلى الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من الأهلي في صفقة انتقال نهائي.
 

FB_IMG_1701623589373
FB_IMG_1701623589373
FB_IMG_1701623586452
FB_IMG_1701623586452
FB_IMG_1701623583354
FB_IMG_1701623583354

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

وفاة أشرف عبد الغفور .. مسيرة حافلة من التكريمات الفنية

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يترأس احتفالية "الصحافة القبطية" بالمقر البابوي

صافرات الإنذار تدوي في هضبة الجولان شمال إسرائيل

محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

مصرع 20 شخصا بسبب الفيضانات بمنطقة مانيارا شمال تنزانيا

اركب سوزوكي ديزاير "أوتوماتيك" كسر زيرو .. بهذا السعر

بعد وفاته في حادث سير.. أبرز المعلومات عن الراحل أشرف عبد الغفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيره من خل التفاح؟

عن طريق الصدفة.. قصة اكتشاف البطاطس في العالم

أبرزها الافوكادو والسبانخ .. أطعمة تخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ