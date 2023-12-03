رفقة أسرته| محمد شريف يؤدي مناسك العمرة

نشر محمد شريف لاعب الخليج السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة خلال أداء مناسك العمرة.



وظهر نجم الأهلي السابق بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة، مع زوجته وعدد من أفراد أسرته، وعلق قائلا: "الحمد لله علي ما أكرمنا بتمام العمره فقد طاب اللقاء والقلب ارتوى من زيارة الحبيب وزيارة مكه المكرمة ، اللهم تقبل منا صالح الأعمال يارب واغفر لنا وأرحمنا".

وانضم محمد شريف أحد أبرز مهاجمي النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، إلى الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من الأهلي في صفقة انتقال نهائي.

