عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل الفلسطيني يوضح موقف السلطة تجاه عدوان غزة وتوسيع رقعة الهجمات

غزة
غزة

كشف محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، عن أخر تطورات تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

txt

وزير الدفاع الإسرائيلي: نعمل بكل الطرق لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة


وقال محمد الشلالدة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن القضية في الأساس هي قضية المجتمع الدولي، مضيفا أننا نناشد الدول العربية والإسلامية والعالم التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
 

وأضاف محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن جريمة الإبادة الجماعية في غزة مثبتة بكل الأدلة الجنائية بركنيها المادي والمعنوي، وفقًا لوجهة نظره وما جاء بالقانون الدولي.

 

الإبادة الجماعية في غزة الدفاع الإسرائيلي الدول العربية والإسلامية العدوان الإسرائيلي السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي على قطاع برنامج حضرة المواطن حضرة المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

نداء عاجل من حماس لـ الدول العربية والإسلامية

بعد وفاته في حادث.. تطورات الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور

موضوعات متعلقة

14 مجـ.زرة.. مسئول فلسطيني: عدوان الاحتلال على غزة عاد أكثر وحشية

ترشيحاتنا

شيكا يصنع.. زيزو يفتتح التسجيل للزمالك في مرمي سوار الغيني بالكونفدرالية

بيان عاجل من القسام بشأن انسحاب 70%؜ من القوات الإسرائيلية خارج شمال غزة

دعاء تحصين النفس والبيت .. خطوات أوصانا بها النبي

حملة السيسي تعلن انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج

جيش الاحتلال: السفينتان المستهدفتان في البحر الأحمر لا علاقة لهما بـ إسرائيل

الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل قطاع غزة| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

فيديو

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ