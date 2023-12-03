وزير العدل الفلسطيني يوضح موقف السلطة تجاه عدوان غزة وتوسيع رقعة الهجمات

كشف محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، عن أخر تطورات تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.



وقال محمد الشلالدة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن القضية في الأساس هي قضية المجتمع الدولي، مضيفا أننا نناشد الدول العربية والإسلامية والعالم التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأضاف محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن جريمة الإبادة الجماعية في غزة مثبتة بكل الأدلة الجنائية بركنيها المادي والمعنوي، وفقًا لوجهة نظره وما جاء بالقانون الدولي.