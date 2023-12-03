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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة| خطوة من محمد عبد المنعم تقربه من الرحيل عن الأهلي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

اتخذ المدافع المصري الشاب محمد عبدالمنعم نجم النادي الأهلي خطوة جديدة، في إطار رغبته بالاحتراف في أوروبا، وتحديدًا داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الفترة المقبلة.

وكتب الإعلامي محمد فاروق مقدم برنامج البريمو عبر حسابه على فيسبوك "محمد عبد المنعم ينضم لشركة CAA Base الإنجليزية المتخصصة في وكالة وتسويق اللاعبين .

وتابع "الشركة تتولى إدارة أعمال العديد من المحترفين المصريين " أحمد حجازي " و"محمد النني " و " تريزيجيه " و " أحمد حسن كوكا".

يذكر أنه مع نهاية الموسم المقبل سينتهي عقد اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، والمدافع الأبرز في مركزه حاليًا داخل مصر.

وفتح عدم الحديث عن تجديد تعاقد اللاعب من جانب إدارة النادي الأهلي ، باب التكهنات بنية اللاعب الرحيل للاحتراف في أوروبا.

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