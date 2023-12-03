فيوتشر يحقق فوزا مهما خارج أرضه على الهلال الليبي في الكونفدرالية

حقق فرق فيوتشر المصري فوز مثير على حساب مضيفه الهلال الليبي 2-1 مساء اليوم الأحد على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم جعفر بركية في الدقيقة 3 من عمر اللقاء لصالح الهلال، لكن فيوتشر أدرك التعادل في الدقيقة 65 عن طريق مروان محسن.

وتعرض علي الفيل مدافع فيوتشر للطرد في الدقيقة 70، كما اعترض الجهاز الفني للفريق المصري بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو على بعض قرارات الحكم جلال جيد.

وسجل الجامبي كاجالي دراميه في الدقيقة 90+2 هدف الفوز لصالح فيوتشر.

وشهدت المباراة قبل النهاية أحداثا مؤسفة على رأسها إلقاء الشماريخ على أرض الملعب، وتوقف اللعب، ثم مشادة بين مدرب فيوتشر ومحمد عودة مدرب الهلال.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب بفارق الأهداف.

ويحتل الهلال وسوبر سبورت الجنوب أفريقي المركزين الثالث والرابع على التوالي، من دون نقاط.