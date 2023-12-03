عرض مُغرٍ.. ناد سعودي يسعى لضم كيفين دي بروين من مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي.

ويعاني دي بروين من إصابة قوية، تعرض لها في أغسطس الماضي، ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن عقد دي بروين مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2025، وعلى ما يبدو أنه لن يوقع على العقد الجديد الذي سيقدم له.

وأضافت أن دي بروين لديه عرضا مغريا للغاية من فريق القادسية السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القادسية- الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بالسعودية حاليًا- ينوي تدعيم صفوفه بـ دي بروين، إذا صعد لدوري روشن في الموسم المقبل.

ويركز دي بروين حاليًا على العودة للملاعب قريبًا، ومساعدة فريقه في الحفاظ على البطولات التي حققها الموسم الماضي.