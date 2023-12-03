عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أكبر معرض لبيع السلع الغذائية معا ضد الغلاء بالمنطقة اللوجستية بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تفقد أكبر معرض لبيع السلع الغذائية معا ضد الغلاء بالمنطقة اللوجستية بطنطا، وذلك للوقوف علي انتظام العمل داخله وتوافر السلع والمنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

«خليك إيجابي».. جامعة طنطا تنظم ندوة تثقيفية للطلاب حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية|صور

وأكد محافظ الغربية خلال تفقده أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء والسيد اللواء وزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

جامعة طنطا: 3 ندوات لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وتفقد محافظ الغربية أجنحة المعرض والذي يشارك فيه 60 شركة عارضة، ويضم جميع المنتجات الاستراتيجية والغذائية ومنها "السكر، الزيت، السمن، الأرز المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه واللحوم"، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، وتأكد المحافظ من جودة السلع الغذائية ومدى توافرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وأشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار وهو أحد أسباب نجاح المعرض والإقبال الشديد عليه من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى من افتتاحه، مؤكدا أن هذه المعارض تأتي أيضا ضمن جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، التصدي لاحتكار التجار الجشعين، مضيفا أن المحافظة تسعى حاليا في التوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجا.

وخلال تفقده للمعرض، شدد المحافظ على التجار العارضين بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة مؤكدا متابعته اليومية وشن حملات تفتيشية لمتابعة الأسعار، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعرض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية أمام المواطنين، ومؤكدا لهم أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظا على حقوق المواطنين.

بكليات الآداب والهندسة والتربية طنطا.. ندوات للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وقد حرص المحافظ خلال متابعته على الاستماع لآراء المواطنين في المنافذ والأسعار المطروحة مؤكدا ان المحافظة تحرص علي التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

يذكر أن محافظ الغربية يقوم على مدار الأسابيع الماضية بجولات صباحية ومسائية بهدف الاطمئنان على الأسواق وتوافر المنتجات مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والبيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

IMG-20231203-WA0036
IMG-20231203-WA0036
IMG-20231203-WA0035
IMG-20231203-WA0035
IMG-20231203-WA0031
IMG-20231203-WA0031
IMG-20231203-WA0032
IMG-20231203-WA0032
IMG-20231203-WA0034
IMG-20231203-WA0034
IMG-20231203-WA0033
IMG-20231203-WA0033
IMG-20231203-WA0030
IMG-20231203-WA0030
احتياجات المواطنين أحتياجات المواطن الانتخابات الرئاسية التجار الجشعين الاسواق احتكار التجار احتياجاتهم الاستراتيجي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وقع رسميا.. إنبي يكشف مفاجأة عاجلة عن انتقال نجم الفريق للأهلي

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يطمئن على جاهزية قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة الأزمات

إحالة 39 متعد على الأراضي الزراعية ومخالفين للبناء إلى النيابة العامة بالغربية

محافظ الغربية يؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

إحالة 39 متعديا على الأراضي الزراعية ومخالفي البناء للنيابة العامة بالغربية.. صور

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشارك فى مؤتمر لحزب مستقبل وطن بالغربية

للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية|طارق رحمي: تخصيص 16 لجنة للمغتربين بمحافظة الغربية

لقاء توعوي بالغربية لتحفيز السيدات والفتيات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور

محافظ الغربية يفتتح المقر الجديد لهيئة النيابة الإدارية بطنطا

ترشيحاتنا

غلق لجان الاقتراع في لبنان بعد انتهاء اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية 2024

طرح جديد من الحكومة لعدد من الأصول الكبرى.. اعرف الموعد والتفاصيل

شيكابالا يضيف الهدف الثاني لـ الزمالك في مرمى سوار الغيني

على غرار 7 أكتوبر..تقرير عبري يكشف خطة أعدتها حماس للهجوم على إسرائيل في2016

موعد ومكان تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

بعد وفاته .. شاهد أخر ظهور للراحل أشرف عبدالغفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

فيديو

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ