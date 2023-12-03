جيش الاحتلال: السفينتان المستهدفتان في البحر الأحمر لا علاقة لهما بـ إسرائيل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن القوات البرية الإسرائيلية تعمل ضد حركة حماس في كل أنحاء قطاع غزة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن “الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد مراكز حماس في كل قطاع غزة”.

وتابع: “السفينتان اللتان تعرضتا للاستهداف في البحر الأحمر اليوم لا علاقة لهما بإسرائيل”.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، يحيي السريع، أعلن اليوم الأحد، تنفيذ عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين عند باب المندب.

وأوضح السريع، أن “القوات البحرية مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة”.

ولفت إلى أن “القوة البحرية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة حتى يتوقف العدوان على غزة”.