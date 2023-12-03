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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في اليوم العالمي لذوي الهمم.. صورة تدمي القلب من قطاع غزة |شاهد

في اليوم العالمي
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. صورة تدمي القلب من قطاع غزة

منذ عام 1992 خصصت الأمم المتحدة، 3 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل فهم قضاياهم وضمان حقوقهم وزيادة الوعي بها.

وتنوعت مواضيع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة على مدار سنوات عديدة بين الفنون والثقافة والعيش المستقل والحياة المستدامة وعمل لائق والكرامة والعدالة للجميع إضافة إلى إزالة الحواجز لخلق مجتمع شامل ومتاحة للجميع.

 اليوم العالمي لذوي الإعاقة

ومن بين هذه الشعارات لم يكن لقطاع غزة إلا نصيب مؤلم في ظل تصعيدات العدوان الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، كما أظهرت احدي الصور المؤلمة من داخل حدود القطاع والتي نشرتها الصحفية الفلسطنية، بلستيا العقاد. 

كشفت الصورة المنشورة والمنتشرة اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط كرسي متحرك بدون صاحبه أو صاحبته من شرفة احدي البيانات التي تعرضت لعملية قصف غاشم دون الكشف عن مصير صاحبه هل توفي أو توفيت أم ما زالت تحت الأنقاض. 

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الصورة 

 

 

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