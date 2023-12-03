جامعة مدينة السادات تتابع حملة التبرع بالدم تضامنا مع الفلسطنيين بالطب البيطري



واصلت جامعة مدينة السادات اليوم الأحد،حملة التبرع بالدم بكلية الطب البيطري بالجامعة والتى جاءت بعنوان " نقطة دم تساوى حياة "، دعما وتضامنا مع الأشقاء الفلسطنيين وإيماناً بالدور الوطني التى تولى له الدولة المصرية إهتماما كبيراً بتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية لإخواننا في غزة.

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطري بالتعاون مع بنك الدم المصرى فرع المنوفية، شهدت الحملة إقبالاً كبيراً من الطلاب والطالبات لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين من مختلف كليات الجامعة .



تأتي حملة التبرع بالدم تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور علاء الدين حسين، عميد كلية الطب البيطري، وإشراف الدكتور ابراهيم الكفراوي وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منير،مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شادن معاوية، على حرص الجامعة على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، والتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، والتي تعاني المستشفيات فيها من نقص في الإمدادات الطبية جراء القصف الإسرائيلي للبنية التحتية للقطاع والمنشآت الطبية، وأن الحملة تأتي إمتداداً لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وتوجيهاته في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، وتخفيف حدة أحداث العنف وسقوط العديد من الضحايا والمصابين، وأن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة .

كما أشاد الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجهود قطاع المشروعات البيئية في حشد الأعداد الكبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين للتبرع من كافة كليات الجامعة كما أعرب عن دعمه الكلى لمصابى غزة وأهمية الدور الذى يقدمه القطاع فى تنمية الوعي بالقضية الفلسطينية.

كما اوضح الدكتور ابراهيم الكفراوي على الدور الفعال لطلاب كلية الطب البيطري في جميع المجالات الخاصة بخدمة المجتمع٠

كما أكد الدكتور "منير" على أهمية مثل هذه الحملات للتبرع لدعم ومساعدة المصابين فى قطاع غزة.