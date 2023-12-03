عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.. صور

صدى البلد

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإحتفاء باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام وتنظيم عدد من الفعاليات، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بتوجيه زيارات إلى عدد من (دور رعاية الأطفال "ذوى الإعاقة") وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية.

 وفى سياق متصل قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهى بنادى ضباط الشرطة بالمعادى لعدد من الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، تضمن عروض لمواهبهم الفنية المختلفة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات من قطاع حقوق الإنسان وسط أجواء من البهجة وفى نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم. 

كما قام قطاعى (الأحوال المدنية - الوثائق) بإستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) للأشخاص ذوى الإعاقة بالمجان لمدة شهر إعتباراً من أول ديسمبر2023 بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

 ويقوم قطاع الخدمات الطبية بإستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة لتوقيع الكشف الطبى عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع إعتباراً من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2023، بالفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً)، بالإضافة إلى إضطلاع كافة مديريات الأمن بتنظيم إحتفاليات بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة تنسيقاً مع مديريات التضامن الإجتماعى بالمحافظات وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة. 

يأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الوزارة ، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب ، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام .

ac983342-f730-4e29-af21-3e51b466b0a9
ac983342-f730-4e29-af21-3e51b466b0a9
67423cb0-582e-4fce-b4ca-333619ff600d
67423cb0-582e-4fce-b4ca-333619ff600d
9508aa39-0df6-4739-88cf-92b710391d57
9508aa39-0df6-4739-88cf-92b710391d57
91aee92d-21c6-4142-9768-1c4c4109a7c4
91aee92d-21c6-4142-9768-1c4c4109a7c4
44a6865d-d474-474d-8382-3947ceb4843b
44a6865d-d474-474d-8382-3947ceb4843b
b6bc8f49-5c80-49cd-8018-b0ad975815a9
b6bc8f49-5c80-49cd-8018-b0ad975815a9
a4182f1c-1f54-45dc-ae1a-df87441ecae4
a4182f1c-1f54-45dc-ae1a-df87441ecae4
50dc85e7-0ab5-47c1-abe4-ae2cf3019393
50dc85e7-0ab5-47c1-abe4-ae2cf3019393
3decf18c-a0cf-4d9d-9fcc-62b2510314f9
3decf18c-a0cf-4d9d-9fcc-62b2510314f9
dcdf90d5-116a-491d-8c0e-a93d6feca5c3
dcdf90d5-116a-491d-8c0e-a93d6feca5c3
أجهزة وزارة الداخلية أشخاص ذوى الأعاقة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات الطبية الدور المجتمعى قطاع حقوق الإنسان وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. الموعد والتفاصيل

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

ترشيحاتنا

إقبال كثيف من المصريين بأوروبا على التصويت في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس

دعاء المغرب وأسراره.. يستجيبه الله في 5 أوقات لا يعرفها كثيرون

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافاً لحزب الله في لبنان

خرق للقانون.. إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن الوضع في غزة

مجلس النواب الأمريكي: عزل جو بايدن من منصبه "خطوة ضرورية"

البيت الأبيض يكشف عن مفاجأة بشأن معرفة الاستخبارات الأمريكية بهجوم 7 أكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

42 متنزّها في عداد المفقودين.. شاهد ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

حظر السفر إلى هناك| مرض بالصين سريع الانتشار.. وبكين ترفع الإجراءات الاحترازية

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

فيديو

مخطط شيطاني.. خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول في غزة | فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

300 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 مفاجأة (فيديو)

خناقة مع جوزها.. سيدة تحقن أولادها الـ 3 بالأنسولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ