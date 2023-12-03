فيليكس ينتقم من فريقه.. برشلونة يتقدم على أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

انتهت أحداث ابشوط الأول بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد بتقدم الفريق الكتالونى بعدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

نجح جواو فيليكس مهاجم برشلونة في تسجيل هدف التقدم، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وسجل فيليكس الهدف الأول لبلوجرانا في الدقيقة 28.

وأنهى البرتغالي سلسلة الصيام عن التسجيل في بطولة الليجا، التي استمرت 9 مباريات، بالتسجيل في شباك فريقه السابق.

ويلعب جواو فيليكس في صفوف برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، حيث رحل عن صفوف الروخيبلانكوس بسبب أزماته مع المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وبحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن برشلونة صاحب المركز الرابع، وللروخيبلانكوس مباراة مؤجلة.