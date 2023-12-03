الليلة.. الجيش الإسرائيلي يشن عملية برية لاحتلال مدينة جباليا وحي الشجاعية بغزة

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليو الأحد، بأنه من المتوقع أن تبدأ قوات الفرقة 162 التابعة للجيش الإسرائيلي عملية برية الليلة للسيطرة على مدينة جباليا في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن هذه الخطوة ستشمل أيضا الاستيلاء على مخيم جباليا للاجئين.

ولفتت إلي أنه من المتوقع أن يشن الجيش الإسرائيلي، بقيادة الفرقة 36، عملية برية لاحتلال حي الشجاعية شرقي غزة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتعتبر مدينة جباليا وحي الشجاعية معقلين كبيرين وقويين لحركة حماس الفلسطينية، ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقاومة شرسة من حركة حماس التي تركز أقوى كتائبها هناك.

وكانت القناة الـ12 العبرية، أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن إسرائيل عدلت خططها القتالية في جنوب قطاع غزة بناء على طلب الإدارة الأمريكية.

وفي ظل الخلافات مع أمريكا، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، للقناة الـ12 العبرية، إن “طلبات الإدارة الأمريكية من إسرائيل لم يتم تجاهلها وسوف تنعكس بوضوح على القتال في الأيام المقبلة".

وأضاف: “قد لا يحظى تقديم المساعدات الإنسانية بشعبية لدى الإسرائيليين، لكنه الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، لدرء الضغوط العالمية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن الحديث عن دخول الاحتلال إلى جنوب غزة واختراق دفاعات المقاومة لا يزال حديثا إعلاميا.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أن "الوعود الإسرائيلية كاذبة وهي جزء من الحرب النفسية”.