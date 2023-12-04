الطاقم الوحيد..الدفاع المدني بغزة يعلن مصرع 3 أشخاص في قصف محطة السنافور|شاهد

أعلنت قوات الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 3 أفراد من طواقمها وفقدان شخص رابع وإصابة باقي أعضاء الطاقم.

وأشار الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الطاقم الذي تعرض إلى القصف الإسرائيلي على نقطة السنافور، هو الطاقم الوحيد المتبقي في مدينة غزة.

وظهرت فيديوهات توضح إشتعال النيران في محطة وقود السنافور التي تعرضت لقصف إسرائيلي خطير.

https://x.com/PalinfoAr/status/1731434226740760763?s=20

وعلى جانب آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة.

وقال هاجاري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "أهمية المساعدة الجوية التي تقدمها القوات الجوية للقوات البرية"، قائلاً إن الضربات الجوية ضد مقرات حماس ومنشآت تصنيع الأسلحة والأنفاق ومواقع إطلاق الصواريخ تحد من التهديدات التي تواجه العملية البرية.