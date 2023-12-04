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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حسين ياسر: الزمالك قادر على حصد الكونفدرالية.. ولا يجب المبالغة في تقييم الفوز

صدى البلد

أكد حسين ياسر المحمدي، أن فوز الزمالك على سوار الغيني هام للغاية في المرحلة الحالية موجها التهئنة لـ معتمد جمال المدير الفني وجمهور الفريق الذي يعتبر سببا رئيسيا في الفوز، مشددا على أهمية بطولة الكونفدرالية، كما أن مشوار البطولة ليس صعبًا والزمالك قادر على الفوز بها.

 

وقال نجم الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج بوكس توبوكس عبر فضائية etc: "أتمنى استمرار تقديم الأداء الجيد في مباريات الفريق القادمة، والاستمرارية مهمة للغاية خصوصا في ظل تباين المستوى في بعض مباريات الزمالك الأخيرة".

 

وأضاف: "أي مدير فني يحتاج لفترة من أجل وضع بصمته، وكل مدرب يكون له فكر مختلف، ومعتمد جمال يحتاج لمزيد من الوقت لتنفيذ أفكاره مع اللاعبين، وأتمنى استمرارية الانتصارات، لأنها تفرق معنويًا مع اللاعبين في المرحلة الحالية".

 

وواصل: "لا يجب المبالغة في انتصار الزمالك، خصوصا أنه جاء على حساب فريق متواضع وهو سوار الغيني، والزمالك قادر على حصد البطولة رغم وجود فرق بحجم نهضة بركان المغربي أو اتحاد العاصمة الجزائري، ولذلك الأهم الاستمرارية في فوز الزمالك خلال المباريات المقبلة".

 

وتابع: "أتمنى أن يقوم مجلس إدارة الزمالك بحل جميع المشكلات التي تواجه الفريق، من أجل وصول اللاعبين لأفضل حالاتهم فنيا وبدنيا من أجل المنافسة محليا مع الأهلي وباقي الفرق".

 

وأشاد حسين ياسر، بنجم الزمالك محمود شيكابالا، وقال: "من أفضل اللاعبين مهاريًا في تاريخ الكرة المصرية، ويتعرض للانتقادات حالة الخسارة فقط ويطالبونه بالاعتزال، أما عند الفوز يتم الاشادة به، الجمهور يحكم على الأمور بنظرة عاطفية، كما أن محمد عبدالشافي عنصر مميز ويقدم مستوى طيب رغم عامل السن، والثنائي شيكا وشيفو لديهم روح الإصرار داخل الملعب".

 

وأتم: "يجب أن يتمسك اي لاعب بالفرصة، وروقا ودونجا يقدمان مستوى جيد وبجوارهم أوباما".

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