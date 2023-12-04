عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر Galaxy S23 في الكويت

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 5G

تبحث عن أحدث ما قدمت علامة سامسونج الكورية الجنوبية في عالم أندرويد، مع بطارية جيدة وشاشة قوية سيكون عليك اقتناء جوال Samsung Galaxy S23 5G

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S23 5G فى الكويت سعة 256 جيجابايت 244 ديناراً كويتياً.

جاء جوال Samsung Galaxy S23 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

 

Samsung Galaxy S23 5G

يعمل جوال Samsung Galaxy S23 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يتوفر جوال Samsung Galaxy S23 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy S23 5G

يوفر جوال Samsung Galaxy S23 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S23 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S23 5G

يطرح جوال Samsung Galaxy S23 5G بطارية قوية سعة 3900 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.3، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S23 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الكريمي، اللافندر، الأخضر، الجرافيتي، والـ lime.

سامسونج Samsung Galaxy الكويت Samsung Galaxy S23 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

موضوعات متعلقة

أحدث أسعار Galaxy S23 Plus في قطر

سعر Galaxy S22 في الكويت

اعرف سعر Galaxy S22 Ultra في الإمارات

أخبار التكنولوجيا.. نجاح مبادرات وزارة الاتصالات بوصولها لجميع المحافظات و83 أكاديمية تغطي الجمهورية لدعم الطلبة المصريين

ثبته فورا.. أبل تصدر تحديثا عاجلا لمستخدمي آيفون

قرار عاجل من جوجل يؤثر على جميع مستخدمي واتساب.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا| ميتا تقضي على شبكة ضخمة تضم آلاف الحسابات المزيفة.. أوبو تخفض سعر هاتفها الأسطورى Reno 10 Pro 5G

أخبار التكنولوجيا|مديرة مصرية بمايكروسوفت تحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. واستقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك المعادية لليهود

ترشيحاتنا

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الأن

ريهام عبد الغفور تكشف موعد ومكان جنازة والدها

علاء ميهوب: الطرد أمام الهلال الليبي كان دفعة للفوز

في كل فلسطين| اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.. تفاصيل

لأول مرة.. أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر في سويسرا

صحف السعودية| 545 مليون ريال التبرعات الشعبية لـ قطاع غزة.. جدة تستعد لاستقبال جماهير كأس العالم للأندية 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الفلفل الاخضر الحار

ماذا يحدث عند تناول البيض المسلوق على الفطور

طريقة عمل طاقية السلطان الهش واللذيذة

اقتبس منها أفلام رعب.. قصة سفينة ماري سيلست اختفى طاقمها ولم يظهر حتى اليوم

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ